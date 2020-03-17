مصرف أبو ظبي الإسلامي يعلن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط
كتب:
سمر إيهاب
01:46 م | الثلاثاء 17 مارس 2020
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك بالقاهرة، وجاءت الوظائف كالتالي:
Cyber Security Analyst/Senior Analyst
ويشترط في المتقدمين:
الخبرة في مجال العمل.
إجادة مهارات التواصل.
القدرة على التخطيط.
underwriter
وجاءت الشروط المطلوبة كالتالي:
الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.
الخبرة من 5 حتى 10 سنوات بمجال العمل.
إجادة مهارات الحاسب الآلي.
إجادة مهارات الكتابة.
القدرة على العمل تحت ضغط.
Corporate Credit Analyst
وجاءت الشروط المطلوبة كالتالي:
لا يشترط الخبرة، أو خبرة لا تزيد عن 3 سنوات.
إجادة مهارات التواصل.
القدرة على العمل تحت ضغط.
ويمكن التقدم للوظائف عبر الحساب الرسمي للبنك على موقع "لينكد إن".