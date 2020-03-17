مصرف أبو ظبي الإسلامي يعلن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك بالقاهرة، وجاءت الوظائف كالتالي:

Cyber Security Analyst/Senior Analyst

ويشترط في المتقدمين:

الخبرة في مجال العمل.

إجادة مهارات التواصل.

القدرة على التخطيط.

underwriter

وجاءت الشروط المطلوبة كالتالي:

الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.

الخبرة من 5 حتى 10 سنوات بمجال العمل.

إجادة مهارات الحاسب الآلي.

إجادة مهارات الكتابة.

القدرة على العمل تحت ضغط.

Corporate Credit Analyst

وجاءت الشروط المطلوبة كالتالي:

لا يشترط الخبرة، أو خبرة لا تزيد عن 3 سنوات.

إجادة مهارات التواصل.

القدرة على العمل تحت ضغط.

ويمكن التقدم للوظائف عبر الحساب الرسمي للبنك على موقع "لينكد إن".