الرواتب تصل إلى 21 ألف جنيه.. 14 فرصة عمل بالسعودية من القوى العاملة

أعلنت وزارة القوي العاملة، عن توفير 14 فرصة عمل من مهن مختلفة بإحدى شركات المقاولات برواتب تصل إلى 5000 ريال سعودي أي ما يعادل 21.300 ألف جنيه، بالإضافة إلى مزايا أخرى.

وتستعرض "الوطن" كيفية التقدم لوظائف عمل بالسعودية المقدمة من وزارة القوي العاملة..

المهن المطلوبة بشركة المقاولات

مهندس ميكانيكا، خبرة لا تقل عن 7 سنوات، براتب 5000 ألاف ريال.

مهندس مدنى، خبرة لا تقل عن 7 سنوات، براتب 5000 ألاف ريال.

سباك، خبرة لا تقل عن 10 سنوات براتب 1800 ريال.

مبلط، خبرة لا تقل عن 10 سنوات براتب 1800 ريال.

عامل بناء، خبرة لا تقل عن 10 سنوات براتب 1800 ريال.

عامل دهان، خبرة لا تقل عن 10 سنوات براتب 1800 ريال.

عامل مليس، خبرة لا تقل عن 10 سنوات براتب 1800 ريال.

شروط التقدم للوظائف

ويشترط في المتقدم الآتي..

ألا يزيد عمره عن 35 سنة.

لديه شهادات خبرة من أماكن عمله السابق في مجاله إن أمكن.

يقبل العامل العمل في أي مكان على مستوى المملكة دون اعتراض

حسن الخلق والتعامل بروح الجماعة بالشركة.

وتوفر هذه الوظائف لديه إقامة قابلة لنقل الكفالة.

التقديم لوظائف العمل بالسعودية

ويمكن التقديم لتلك الوظائف، أو ترك السيرة الذاتية، ويمكن الدخول من هنــــــــــا.