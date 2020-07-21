كورونا والتحديات الأمنية على مائدة بومبيو وجونسون في لندن

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى داونينغ ستريت، اليوم الثلاثاء، لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ونشر وزير الخارجية الأمريكي على صفحته الخاصة تغريدة، أعرب فيها عن سعادته للعودة إلى لندن، واصفا إياها بـ"أقرب حليف"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضاف بأنه سيلتقي جونسون، لمناقشة القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا كجائحة "كورونا" ومعالجة التحديات الأمنية المشتركة.

وأرفق بومبيو تغريدته بصور للحظة وصوله، حيث ظهر مرتديًا قناعًا طبيًا، بالإضافة للوفد المرافق.

وأعلن بومبيو، في وقت سابق، أنه سيجري مباحثات تتعلق بما وصفه بالتهديدات التي تمثلها السلطة الحاكمة في الصين على الشعوب الحرة حول العالم، بالإضافة إلى سبل التعافي الاقتصادي من تفشي فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن محادثات التجارة الحرة بين البلدين في أعقاب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست).