رئيس التحرير

محمود مسلم

كورونا والتحديات الأمنية على مائدة بومبيو وجونسون في لندن

كتب:

وكالات
04:47 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى داونينغ ستريت، اليوم الثلاثاء، لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ونشر وزير الخارجية الأمريكي على صفحته الخاصة تغريدة، أعرب فيها عن سعادته للعودة إلى لندن، واصفا إياها بـ"أقرب حليف"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضاف بأنه سيلتقي جونسون، لمناقشة القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا كجائحة "كورونا" ومعالجة التحديات الأمنية المشتركة.

وأرفق بومبيو تغريدته بصور للحظة وصوله، حيث ظهر مرتديًا قناعًا طبيًا، بالإضافة للوفد المرافق.

وأعلن بومبيو، في وقت سابق، أنه سيجري مباحثات تتعلق بما وصفه بالتهديدات التي تمثلها السلطة الحاكمة في الصين على الشعوب الحرة حول العالم، بالإضافة إلى سبل التعافي الاقتصادي من تفشي فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن محادثات التجارة الحرة بين البلدين في أعقاب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست). 

اقرأ المزيد:

غضب فلويد يجتاح إدارة ترامب.. استقالة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي يشن هجوما حادا على الصين

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمته مع نظيرة الأمريكي حول سد النهضة

نائب وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون للنقاش مع كوريا الشمالية

وزير الخارجية الأمريكي يزور لندن وكوبنهاجن لإجراء محادثات بشأن كورونا