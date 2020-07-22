العربية للتنمية الإدارية تناقش "التوظيف على أساس المهارات وليس الشهادة

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية ندوة افتراضية بعنوان "التوظيف على أساس المهارات وليس الشهادة الجامعية"، اليوم الأربعاء.

وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير المنظمة، أن أهمية الندوة تأتي من حاجة الاقتصاد بفروعه المختلفة لكفاءات ومهارات تجيد ممارسة الأنشطة الإنتاجية والخدمية ميدانياً، وهذا يعني التركيز على المهارات بدل الشهادات الجامعية في اختيار الموظفين سواء الحكوميين أو القطاع الخاص، خاصة بعد أن تبين أن متطلبات شغل الوظائف المعاصرة تحتاج لمهارات لا توفرها الشهادات الجامعية لوحدها، وعليه فلابد من إحداث تغيير جوهري في سياسات تخطيط القوى العاملة وإعادة وضع استراتيجية توظيف مختلفة كلياً في فلسفتها وأسسها.

يتحدث في الندوة المهندس هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري حاليا -جمهورية مصر العربية، وموسى أبو زيد – رئيس ديوان الموظفين العام – دولة فلسطين، وتوفيق زروال - مدير الوظيفة العمومية بقطاع إصلاح الادارة - وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – المملكة المغربية، والشيخ خلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية - المكلف بأعمال وكيل الوزارة لشؤون الخدمة المدنية سلطنة عمان، والدكتور ماهر حماد جوهان الوكيل الفني لوزارة التخطيط جمهورية العراق وتناقش الندوة الأسس والأبعاد المفاهيمية والتطبيقية للتحول نحو اعتماد المهارات في التشغيل، وسياسات التوظيف على أساس المهارات وآليات تطبيقها، ومقاربات التشغيل على أساس المهارات في الوظيفة العامة والتشغيل في القطاع الخاص، ومتطلبات التحول في النظم التعليمية (مؤسسات وعمليات وأدوات) نحو البناء المهاري وتطبيقات وتجارب التوظيف على أساس المهارات بدل الشهادات الجامعية.