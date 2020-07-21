أبطال جدد لمسلسل "ولاد رزق".. وعرضه في 8 حلقات على منصة إلكترونية

يواصل السيناريست صلاح الجهيني كتابة حلقات مسلسله الجديد "ولاد رزق"، المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقال مصدر، لـ "الوطن"، إنّه لن يتم الاستعانة بأبطال الفيلم بجزئيه الأول والثاني، بحكم أنّ الأحداث تدور ما قبل ظهور هذه الشخصيات بالفيلم، مضيفا أنّ الجهيني استقر على أن يكون مسلسله من 8 حلقات فقط.

وكان جزءا الفيلم حققا نجاحا جماهيريا في دور العرض السينمائي، وعُرض الجزء الأول عام 2015، فيما عُرض الجزء الثاني عام 2019، بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، أحمد داود، كريم قاسم، نسرين أمين وآخرين، من إخراج طارق العريان.