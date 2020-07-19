لمحبي "ولاد رزق".. عز يستعد لتقديم العمل خلال مسلسل وعرضه عام 2021

بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم "ولاد رزق" بجزأيه في السنوات الماضية، قرر صناعه تحويل قصته إلى عمل درامي جديد، يتم عرضه في 2021.

حيث عكف مخرج العمل ومؤلفه، علي تطوير القصة لمدة تزيد عن عام، كما أعلن مؤلف العمل على حسابه الشخصي على فيسبوك، "بعد أكتر من سنة شغل أقدر أوعدكوا أن أنتوا هتشوفوا حاجة جامدة جدا قريب".

وعن محتوى المسلسل أوضح، "مصر القديمة كان متسيطر عليها جامد وكان مستحيل حد جديد يطلع فيها، بس ولاد رزق جم وغيروا المعادلة كلها، 2021".

يذكر أن فيلم "ولاد رزق 2" شارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داود وكريم قاسم ‏ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف ‏صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان‎.‎