اليابان تعتزم زيادة تحليلات كورونا في المطارات لتخفيف قيود السفر

أعلن وزير الصحة الياباني كاتو كاتسونوبو، الثلاثاء، اعتزامه زيادة عدد اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد في المطارات، تمهيدا لتخفيف قيود السفر.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" عن الوزير، قوله إنّه يخطط لرفع عدد المسحات المتاحة في المطارات من 2300 إلى 10 آلاف مسحة يوميا بحلول نهاية سبتمبر المقبل، مضيفا أنّه من المتوقع زيادة أعداد الزائرين إلى اليابان مع إرخاء قيود السفر الدولي تدريجيا.

وتابع أنّه سيسعى لتشجيع استخدام اللعاب في تحليلات الكشف عن الفيروس بدلا عن المسحة التقليدية، ما قد يسهم في تسريع عملية الاختبار.