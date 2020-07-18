اليابان تعلن عن فرصة للتحاور مع الحاصلين على جوائز نوبل.. أعرف الشروط

تعلن الجمعية اليابانية لتطوير العلوم "JSPS" عن الاجتماع الثالث عشر لشباب الباحثين تحت مسمى "HOPE"، والمزمع عقده في طوكيو في الفترة من 17 إلى 21 مارس 2021، حيث يمنح شباب الباحثون المتميزون الفرصة للتحاور مع العلماء الحاصلين على جوائز نوبل والخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة مما يساعد على اكتشاف ملكات الإبداع العلمي والابتكار عند الشباب.

المجالات المتاحة للمشاركة في الاجتماع:

- الفيزياء.

- الكيمياء.

- الطب /الفسيولوجي والمجالات المتعلقة بها.

شروط التقدم

أن يكون المرشح من شباب الباحثين المصريين بالجامعات المصرية أو المراكز البحثية الذين يدرسون حاليًا لدرجه الدكتوراه أو الحاصلين عليها خلال الخمس سنوات الماضية في التخصصات السابق الإشارة إليها بعاليه.

المزايا المالية

تتحمل JSPS مصاريف الإقامة والوجبات والتنقلات الداخلية في اليابان، كما أنّ المنحو لا تغطي تذاكر الطيران ويمكن للجهة الموفدة للمرشح أن تتحمل قيمة تذاكر السفر.

ويمكنك الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني: https://www.jsps.go.jp/english/index.html، على أن يكون آخر موعد للتقدم هو 20 سبتمبر 2020

طريقه التقدم:

عليك استيفاء استمارة التقدم من خلال الموقع الإلكتروني السابق ويرفق بها المستندات المطلوبة ويتم تسليم الملف كاملاً يشمل (موافقة جهة العمل على الترشيح موضحًا بها تحملها تذاكر السفر والعودة أو في حالة عدم تحملها سوف يتحملها المرشح) بالعنوان التالي: 7 شارع ابراهيم أبو النجا ـ حي السفارات ـ مدينة نصر ـ القاهرة.

علمًا بأنّ الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه الاجتماع.