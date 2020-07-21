جامعة الدول العربية: مصر لم تستغل أوضاع ليبيا لإنشاء نطاق حدودي آمن

تحدث اللواء أركان حرب محمود خليفة، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون العسكرية عن المخاطر التي تعرض لها مصر وأمنها القومي قائلا إنه بالنظر لخريطة التهديدات بالوطن العربي نجد المشروع الفارسي أو الإيراني والتدخلات الإيرانية التي تحدث في اليمن الشقيق مما يهدد الأمن القومي العربي، والمشروع العثماني التي تقوده تركيا ويهدد الأمن القومي العربي، والذي من خلاله يتدخل في العراق الشقيق بأعمال عداء في مناطق حدودية وأيضا في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، وأخيرا مايحدث في ليبيا.

وأضاف محمود خلال حديثه على شاشة "MBC مصر" أن هناك القضية الفلسطينية التي هي أساس مشكلة الشرق الأوسط وعدم انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة والجولان السوري، بالإضافة لموضوع سد أثيوبيا الذي يؤثر على دولتين عربيتين ومصر، فهذه هي خريطة الأحداث التي تهدد الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي بصفة عامة.

وتابع محمود أن مصر تهتم بالشأن القومي لكل دولة عربية وتهتم بكل دولة عربية من الخليج للمحيط وليس فقط الجوار الجغرافي كما يريد أن يصور البعض في التشكيك في إجراءات معينة ولكن يزيد هذا الاهتمام بالدولة حينما تكون دولة شقيقة وجارة لأنه يصبح التهديد ليس تأثير عن بعد ولكن يصبح تهديد مباشر للأمن القومي المصري المباشر.

واستكمل محمود أن القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية خلال 10 سنوات قامت بمساعدة الشقيقة ليبيا في مواجهة الجماعات الإرهابية على كل الأراضي الليبية ولم تستغل مصر هذا الموقف ولم تروج له، "مصر لم تستغل الأوضاع غير الآمنة في ليبيا وتقوم بإنشاء نطاق أمن في جزء حدودي من الأراضي لتأمين حدودنا ولكن هذه دولة تحترمها مصر وهي دولة شقيقة وهناك علاقات نسب ومصاهرة بين الليبيين والمصريين بالمنطقة الحدودية وفي كل أراضي مصر وليبيا".