"المحامين" تعلن تأييد الجيش لدحر الإرهاب في ليبيا: خطوة مباركة

أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب ومجلس النقابة العامة، تأييد المحامين للقوات المسلحة من أجل دحر ميليشيات الإرهاب في ليبيا حفاظا على الأمن القومي المصري، مضيفا "خطوة مباركة".

وأضاف "عطية"، في بيان له، دعم قرار مجلس النواب في جلسته التاريخية، بالموافقة على إرسال قوات مصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ضد المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية.

وأشار إلى أن "مصر خلال تاريخها دولة داعية للسلام، ولكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وتؤمن إيمانا راسخا بأنه لا ينال السلام إلا القادر على الحرب، وإذ كانت مصر دولة سلام، فإنها لا تقبل التعدي عليها أو على أمنها ولا تفرط في حقوقها، ولا تتوانى في بذل كل ما عليها للدفاع عن حقوقها".