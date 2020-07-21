محافظ المنيا يحظر ذبح الأضاحي بالطرق والشوارع

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية ، على أن تستقبل جميع المجازر بنطاق المحافظة أضاحي الأهالي، بدءًا من يوم عيد الأضحى المبارك، وحتى عصر اليوم الرابع بالمجان دون تحصيل أي مقابل مالي أو عيني.

ووجه المحافظ مديريتي التموين والطب البيطري، والوحدات المحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنفيذ الإجراءات القانونية لكل من يخالف القرار، مع التشديد على تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجه فيروس كورونا المستجد، خلال فترة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

كما وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية والرقابية بالاستمرار في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية اليومية، على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية اتخذت كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم عمل غرفة عمليات بمقر المديرية لتلقي الاستفسارات والشكاوي التي ترد من المواطنين لسرعة حلها على أرقام ( 2346522 - 2364551 - 2364550 )، مشيرا إلى استمرار عمل المجازر على مستوى المحافظة على مدار 24 ساعة اعتبارا من اليوم السابق لعيد الأضحى المبارك وطوال أيام العيد.

وأضاف عثمان، أنه جرى عمل نوبتجية بجميع الإدارات البيطرية بالمراكز للرد على استفسارات المواطنين، وتدعيم المجازر بنخبة من الأطباء وإلغاء جميع الإجازات والراحات للأطباء.