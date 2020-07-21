تحرير 46 مخالفة وتنفيذ 170 إزالة إدارية ببني مزار في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، تواصلان تنظيم الحملات المكبرة ، لمتابعة عدد من القطاعات الخدمية، بهدف إحكام الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على التأكد من جودتها.

وجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، لإحكام الرقابة، والتأكد من توافر معايير السلامة والصحة المهنية في المحلات التجارية والأسواق، ورفع الإشغالات، والالتزام بالقوانين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتصدي لأي تجاوزات بمنتهى الحسم، وخاصة خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بالمنيا، حملة رقابية مكبرة على المحلات التجارية والأسواق، بالتعاون مع حماية المستهلك ومديرية التموين ومباحث التموين، وشرطة المرافق، والتفتيش الصيدلي، والطب البيطري، والجهات المعنية.

وقال إسماعيل الفحام، رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير 46 مخالفة متنوعة، وتنفيذ 170 إزالة إدارية، وضبط سيارة محملة بـ 6 براميل ألبان زنة 200 لتر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكمل: جرى مصادرة وإعدام 240 لتر ألبان معبئة في عبوات سبق استخدامها وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط طن سكر و6 أجولة مكرونة، و100 بالتة عدد 24 عبوة عصير دون فواتير، مجهولة المصدر ودون فواتير، بالإضافة إلى ضبط 500 كيلو سكر نقص وزن.

وأضاف الفحام أنه جرى ضبط جرار زراعي محمل بـ 65 أجولة سماد يوريا مدعم 46 % زنة 50 كيلو دون مستندات، حيث جرى تنفيذ 170 إزالة إدارية، وتحرير عدد من محاضر الضبط وإشغال الطريق، وكذلك تحرير 3 محاضر للتفتيش الصيدلي جاءت ما بين نقل أدوية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 17 لسنة 1955، وآخر عدم مراعاة اشتراطات ونقل وتخزين الأدوية ما يعرضها للفساد، ومحضر مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص.