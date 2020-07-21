تنفيذ مشروعات مياه وصرف صحي في ملوي بـ290 مليون جنيه

أكد المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، تقديم خدمات بـ290.5 مليون جنيه خلال 6 سنوات بمركز ملوي.

وأضاف "الشهاوي" أن الخدمات شملت تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة مياه المعصرة المرشحة بتكلفة إجمالية 47.5 مليون جنيه، ومحطة مياه إبشادات المرشحة بتكلفة إجمالية 105 ملايين جنيه، إضافة إلى إحلال وتجديد آبار غاطسة بقرى الروضة وقلبا وأتقا والبرشا وتنده وأم قمص، بتكلفة 3 ملايين جنيه، فضلًا عن إحلال وتجديد محطة مياه جنوب مدينة ملوي بتكلفة 9 ملايين جنيه.

وأشار رئيس الشركة إلى إحلال محطات مياه شرق المدينة ودير أبوحنس والعرين بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه لكل محطة.

ولفت إلى تنفيذ محطة رفع رقم 2 وشبكة انحدار بتكلفة 50 مليون جنيه، وكذلك محطة رفع المعصرة بـ21 مليون جنيه، إضافة إلى محطة رفع سنجرج بـ11 مليون جنيه، فضلًا عن إحلال وتجديد ومد وتدعيم للعديد من الشبكات وعمل توصيلات مياه بتكلفة إجمالي 32 مليونًا.