6 سنوات مشددة لتاجر مخدرات في المنيا وتغريمه 100 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات المنيا، حضوريا، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لتاجر مخدرات لإحراز وحيازة 255 قرصا مخدرا من عقار البريجابالين والترامادول للإتجار بهما، مع مصادرة المضبوطات وألزمته بالمصروفات الجنائية.

كان اللواء منتصرعدلي، مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشمال الصعيد، تلقى إخطارا خلال عام 2019 يفيد قيام "م-ا"، 27 عاما، حاصل على دبلوم مقيم بمركز العدوة بالإتجار في العقاقير المخدرة مستغلا إدارته لصيدلية داخل إحدى القرى.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات القانونية ومراقبة المتهم بالتنسيق مع مديرية الأمن، داهم المقدمان محمد فاروق معبد محمود قرين ضباط الإدارة والنقيب سليمان محمد سليمان معاون مباحث العدوة بحضور أحد مفتشي الصيادلة المختصين سكن المتهم والصيدلية القائم بإدارتها وبتفتيشه عثر على 116 قرص ترامادول بالصيدلية وبينهم 6 أقراص بجيب بنطاله، و139 قرصا تحتوي على مادة البريجابالين ومبلغ مالي قدرة 2380 جنيها وهاتف محمول.

أثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات هي 116 قرصا لعقار الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، 139 قرصا تحتوي على مادة البريجابالين المضافة بالقرار 475 لسنة 2019 إلى الجدول الثالث المرفق بقانون المخدرات.