النمسا تعلن عودة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة كورونا

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، عودة الإجراءات المشددة لمواجهة جائحة كورونا في البلاد.

وقال كورتس، في تصريح الثلاثاء، إنّ شعار البلاد في هذه المرحلة لا يزال كما هو "أكبر قدر ممكن من الحرية والعديد من القيود حسب الضرورة".

وأضاف أنّ الإجراءات الجديدة تشمل تطبيق القواعد الصارمة وقيود الدخول على الحدود اعتبارا من الجمعة المقبل، إذ لن يُسمح بالدخول من الدول ذات الخطورة ومعدلات الاصابة المرتفعة إلا بعد الحصول على اختبار "بي سي آر" سلبي، مشيرا الى ضرورة أن يكون الاختبار قد تم إجراؤه في مختبرات معتمدة.

وأوضح أنّه سيجري مراقبة الامتثال للحجر الصحي عن كثب وتنفيذ عمليات مراقبة الحدود بالتنسيق مع السلطات الصحية اعتبارًا من الجمعة المقبل.

ولفت كورتس إلى عودة وجوب ارتداء الكمامات في المحلات ومراكز التسوق والبريد والبنوك بشكل مشدد مع فرض غرامات صارمة على المخالفين، مشيرا إلى أنّ تشديد الاجراءات يأتي عقب استمرار ارتفاع الاصابات الجديدة وتساهل بعض المواطنين فى إجراءات الوقاية.