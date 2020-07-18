الوطنية للانتخابات تدرس التأمين على حياة القضاة المشرفين على "الشيوخ"

تبحث الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مع الجهات المعنية والمختصة، عمل وثيقة تأمين على حياة القضاة والمستشارين الذين سيتولون الإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ، لتغطية كل المخاطر التى قد يتعرضون لها وقت الانتخابات.

وكانت انتخابات مجلس النواب 2014، والانتخابات الرئاسية عام 2018، واستفتاء التعديلات الدستورية 2019، شهدت التأمين على حياة المشرفين على الانتخابات، منذ خروجهم من منازلهم، حتى عودتهم إليها مرة أخرى، وبلغت قيمة مبلغ التأمين مليون جنيه.

ومن المقرر أنَّ يتمّ نشر القائمة المبدئية بأسماء المرشحين، غدًا الأحد، تزامنًا مع تلقي محاكم القضاء الإداري بالمحافظات الطعون على المرشحين، على أن تفصل فيها بحد أقصى 24 يوليو الجاري.

ومن المقرر أنَّ تجرى انتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس المقبل، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، حسب توقيت كل دولة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وفقا للضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم.

وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما تجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة بحد أقصى 19 أغسطس.

وفي حال الإعادة، تجرى الانتخابات خارج مصر يومي الأحد والإثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية بحد أقصى يوم الأربعاء 16 سبتمبر.