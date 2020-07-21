"الكهرباء" تكشف خطورة الطائرات الورقية على المواطنين والشبكة

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حقيقة تشكيل الطائرات الورقية خطرًا على شبكة الكهرباء.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي، توضيح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء فيما يخص الطائرات الورقية وتأثيرها على الشبكات الكهربائية، وفقا لما أعلنه الجهاز، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقاريء على مدار الساعة.

تأثير الطائرات الورقية على الشبكة الكهربائية

أشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى أن الطائرات الورقية تمثل خطر أكثر على المواطنين، في حالة استخدامها بالقرب من خطوط الكهرباء، للأسباب التالية:

ـ استخدام الطائرات الورقية بالقرب من أبراج الضغط العالي يؤدي إلى تشابكهم، وبالتالي قد يصاب المواطن بصعق كهربائي.

ـ الطائرات الورقية لا تسبب خطرًا على المواطنين فقط، ولكن تسبب أضرارا للشبكة.

ـ تلقت شركات توزيع الكهرباء، شكاوى عديدة بسبب أعطال ناتجة عن تشابك الطائرات الورقية مع خطوط الكهرباء.

ومع تكرار الحوادث المرتبطة بالطائرات الورقية أصدرت بعض المحافظات قرارات بحظر استخدامها.

ونصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المواطنين بضرورة منع الأبناء من استخدام الطائرات الورقية أعلى الأسطح، وبالقرب من خطوط الكهرباء حفاظًا على أرواحهم.

وأنشيء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997، والمعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء، الذي ينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

وتنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة، وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد القانون للجهاز العديد من الاختصاصات.