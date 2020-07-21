مُسلح أوكراني يحتجز 10 رهائن على متن حافلة بلوتسك والداخلية تتفاوض معه

أعلن جهاز الأمن الأوكراني أن نحو 10 أشخاص محتجزون حاليا كرهائن من قبل مسلح على متن حافلة في شمال غرب البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الإعلان جاء في بيان عبر صفحة جهاز الأمن الأوكراني على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الشرطة الأوكرانية، قدرت في وقت سابق أعداد الرهائن المحتجزين على متن الحافلة بعشرين شخصًا.

وقالت الشرطة الأوكرانية، إنها طوقت مركز مدينة "لوتسك" التي تقع على بعد 400 كيلومتر من غرب العاصمة كييف، مضيفة أن المختطف مُسلح ويحمل متفجرات.

وأشارت الشرطة إلى أن المسلح ألقى قنبلة يدوية على ضباط الشرطة، ولكنها لم تنفجر فيهم، كما أطلق عليهم الرصاص مرتين على الأقل أثناء عملية احتجازه للحافلة التي لا تزال مستمرة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - في تصريحات للصحفيين - إن المفاوضات مع المختطف ما زالت جارية في الوقت الحالي، قائلا: "نفعل كل شيء لتحرير الرهائن".

وأوضح نائب وزير الداخلية الأوكراني أنطون جيراشينكو - عبر فيسبوك - أن الرجل اتصل بنفسه بالشرطة في حوالي الساعة التاسعة و25 دقيقة صباحا (بالتوقيت المحلي) بعد أن سيطر على الحافلة وعرف نفسه باسم مكسيم بلوخوي.

وبحسب جيراشينكو، فإن الشرطة حددت هوية المسلح بأنه يدعى مكسيم كريفوش ويبلغ من العمر 44 عامًا، وهو أوكراني مولود في روسيا.

وأدين كريفوش مرتين في تهم عدة كالسرقة والنصب والتعامل غير القانوني في الأسلحة، وقضى عشرة أعوام خلف القضبان.

وسافر وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف إلى لوتسك للإشراف على عمليات تحرير الرهائن.