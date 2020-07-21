زوجة المنتصر بالله: صحته جيدة ولا داعِ لترويج الشائعات

نفت السيدة عزيزة كساب زوجة الفنان القدير المنتصر بالله، الأخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تدهور الحالة الصحية لزوجها.

وقالت زوجة المنتصر بالله لـ"الوطن"، إنه بصحة جيدة، ويتواجد في منزله بصحبة عائلته، وأنها ليست المرة الأولى التي تُطلق فيها هذه الشائعات.

وأصيب الفنان "المنتصر بالله" بجلطة في المخ عام 2008، أبعدته عن الفن لمدة عامين، وعندما تحسن تحامل على نفسه لتقديم بعض الأعمال التي لا تتطلب مجهودًا مثل المسلسلات الإذاعية، وشارك كضيف شرف في مشهد أو حلقة ببعض الأعمال، فظهر في المسلسل التليفزيوني "راجل وست ستات"، والإذاعي "عوام على بر الهوى"، ولكنه لم يستمر طويلًا لتأثير المرض عليه، وابتعد من جديد عن الساحة الفنية.