قصص التحرش الجنسي.. شجاعة الضحايا تكشف المستور

انتشرت خلال الفترة الأخيرة اعترافات العديد من رواد السوشيال ميديا والمشاهير بتعرضهن لوقائع التحرش الجنسي، بعدما كانت تعيش تلك الوقائع في الظلام على مدار سنوات طويلة مضت خوفًا من المساس بسمعة الفتاة أو السيدة، أو توجيه اللوم عليها وعلى أخلاقها وملابسها مثلما كان يحدث سابقًا.

خلال الأيام الماضية خرجت الكثيرات يروين قصصهن مع التحرش سواء اللفظي أو الجسدي بشجاعة كاملة، واستقلبت الجهات المسؤولة عن تلك الوقائع الكثير من البلاغات تجاه بعض المتحرشين، والتي كان أبرزها قصة الشاب "أحمد بسام" والتي أحدثت ضجة كبيرة، ليتحول على إثرها خوف الفتاة وضعفها في تلك المواقف إلى قوة وشجاعة من أجل الحفاظ على حقها ضد هؤلاء الجناة المتحرشين.

"الوطن" تواصلت مع بعض من الفتيات والسيدات اللاتي تعرضن للتحرش بمختلف أنواعه، واستمعت إلى قصصهن ومدى معاناتهن مع تلك الوقائع، كما ناقشت القضية من مختلف الجوانب سواء الاجتماعية أو النفسية أو القانونية، بالإضافة إلى دور المجلس القومي للمرأة تجاه هؤلاء الفتيات.

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