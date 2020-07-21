الشيشان تطالب أمريكا بالنظر في شرعية وضع قاديروف على قائمة العقوبات

طالب البرلمان الشيشاني من الكونجرس الأمريكي النظر في شرعية بيان وزارة الخارجية، بشأن إدراج رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف وأفراد أسرته على قائمة العقوبات الأمريكية.

وخاطب البرلمان الشيشاني، الكونجرس الأمريكي في بيان، جاء فيه: "إن السلطة التشريعية في بلدكم ووفقا لدستور الولايات المتحدة تقف على حراسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويتشرف برلمان جمهورية الشيشان بمناشدتكم بمطلب النظر الفوري في مشروعية بيان وزارة الخارجية الأمريكية ممثلة بشخص وزير الخارجية مايك بومبيو في وضع الرئيس الشيشاني وعائلته على قائمة العقوبات".

وأضاف البرلمان الشيشاني: "لدينا كل الحق في أن نطلب بشكل عاجل إيضاحات وإجابات واضحة على أسئلتنا، لأن هذه مسألة شرف لكل شيشاني الآن".

وأضاف البرلمان: "نحن لا نهدد أحدا، ولكننا نحتفظ بالحق غير القابل للتصرف لتذكير كل من ينوي الإساءة إلى الشعب الشيشاني وقائده، بأن الأسرة مقدسة لكل منا، وبالتالي لا تنتهك حرمتها".

وأعرب نواب البرلمان الشيشاني، عن أملهم في أن يكون الكونجرس الأمريكي لا يزال يحتفظ داخل جدرانه بالمفاهيم الأولية عن الرجولة، وقول الحقيقة والاعتراف بالأخطاء.

وأعلن بومبيو، أمس الاثنين إدراج قاديروف ضمن "القائمة السوداء" لانتهاكه حقوق الإنسان.

وأشار بومبيو، إلى أن الإدراج في القائمة ينطبق أيضًا على زوجة قاديروف، مدينة قاديروفا وابنتيه عائشة وخديجة، ويعني هذا الإجراء حظر دخول الولايات المتحدة.

وجرى إدراج الرئيس الشيشاني في وقت سابق على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.