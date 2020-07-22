حظك اليوم الأربعاء 22-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العذراء برودة عواطفه في أغلب الأحيان، إذ لا يظهر مشاعره إلّا أمام قلة قليلة من الناس.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تتأمل وتحلل بمنطق سليم، فقط كن متحفظا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يصيبك بالتوتر، ساعد نفسك على الاسترخاء وحاصر مصادر القلق.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.