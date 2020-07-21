تحرير 34 محضرا تموينيا متنوعا في مدن كفر الشيخ

نفذت إدارة المتابعة التموينية بكفر الشيخ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، حملات مكثفة بمراكز كفرالشيخ، وبيلا، والحامول، والرياض، ودسوق، وبلطيم، ما أسفر عن تحرير 34 محضرًا متنوعًا.

وضبطت الحملات صاحب مصنع آيس كريم بعزبة يوسف، وذلك لمزاولته نشاطًأ بدون ترخيص، وتم تحرير محضر رقم 885 جنح أ.د.ط، بمركز كفرالشيخ لسنة 2020، وكذلك صاحب سوبر ماركت بمركز بلطيم، لحيازته موادًا غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ،وتم تحرير محضر رقم 783 جنح الرياض، وتم التحفظ على الكمية لحين صدور قرار النيابة العامة.

كما ضُبط صاحب مطعم وشوي أسماك بالطريق الدولى بالرياض، لمزاولته نشاطًا بدون ترخيص، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وكذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير محضر رقم 784 جنح "ا.د.ط " بالرياض.

وضبطت الحملات أيضًا صاحب محل مستلزمات طبية ببندر كفرالشيخ، لمزاولته نشاطًا بدون ترخيص، وتم تحرير المحضر رقم 1024 جنح قسم أول كفرالشيخ 2020.