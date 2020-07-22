الطقس اليوم الأربعاء 22-7-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة، وتقدم "الوطن" حالة الطقس المتوقعة اليوم، السبت، على مصر وبعض البلدان العربية، وفقا للهيئة المنوطة بإصدار توقعات الطقس على البلاد.

الطقس في مصر

وأضاف الخبراء أنّه تنتشر الشبورة المائية صباحًا، فيما تنشط الرياح على السواحل الشمالية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية غربا، بينما يكون الطقس حارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة الأتربة على بعض المناطق.

ويكون الطقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، لطيفًا على السواحل الشمالية، معتدلًا على شمال وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة غربًا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة كذلك على أجزاء من منطقة نجران، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود طقس حار ورطب نسبيا نهارًا، خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 38 كم/ساعة، فيما يسود طقس حار إلى مائل للحرارة ورطب ليلًا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.