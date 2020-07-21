فيديو.. الأرصاد: طقس مستقر حتى نهاية الأسبوع ولا تغيرات جوية

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ حالة الطقس مستقرة تماما هذا الأسبوع ولا توجد تغيرات جوية بشكل كبير، ودرجات الحرارة ما زالت حول المعدلات الطبيعية وتترواح بين 34 و35 درجة، موضحة أنّ هذا الوضع يستمر حتى السبت المقبل ولن يكون هناك تغيير كبير بالأحوال الجوية.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنّ نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة، ما يشعرنا بدرجات الحرارة ويعطي شعورا بالاختناق النسبي، ويؤدي لمزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، مشيرة إلى أنّنا نشعر بأنّ درجات الحرارة تسجل فوق الـ40 درجة وهي في الحقيقة لم تتجاوز 35.

وتابعت شاكر أنّ تأثير الرطوبة مستمر الفترة المقبلة بسبب منخفض الهند الموسمي الذي يؤثر على حالة الطقس طوال فترة الصيف، ومستمر حتى نهاية أغسطس، كاشفة عن أنّ نسب الرطوبة تصل لـ80% و85% بالنسبة للوجه البحري ويكون في ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، لكن نسب الرطوبة تتناسب عكسيا مع درجات الحرارة، وتقل تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار خاصة فترة الظهيرة، التي تسجل درجة الحرارة العظمة أعلى قيمة لها وتكون نسبة الرطوبة في أقل قيمة لها ولكنها تكون مرتفعة.