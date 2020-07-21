الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل وسقوط أمطار (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأسبوع المقبل سيشهد تغييرا في حالة الطقس، ومع بداية الأسبوع ستكون هناك تغيرات جوية سيتم الإعلان عن تفاصيلها الأيام المقبلة.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد" أنه متوقع ارتفاع درجات الحرارة درجة أو اثنين وتصل لـ36 درجة مع بداية الأسبوع المقبل، أما بالنسبة للمناطق الجنوبية من البلاد متوقع بعد امتداد للسحب من منطقة السودان وهو ماسيؤثر على جنوب البلاد وقد يصاحبها أمطار ولكنها لن تكون أمطار غزيرة.

وتابعت أن حدوث أمطار في فصل الصيف في شهر 7 أمر غير طبيعي في مصر، ولكن التغيرات المناخية أثرت على العالم كله وحدوث أمطار في فصل الصيف أمر صعب وخصوصا في جنوب البلاد التي ترتفع بها درجات الحرارة.