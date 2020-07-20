تزداد احتمالية سقوط الأمطار.. الأرصاد توضح حالة الطقس في عيد الأضحى

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي ينتظره المسلمون في جميع أنحاء العالم، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم بوجه عام، ومصر بوجه خاص، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتطلع كثيرون إلى معرفة أحوال الطقس خلال تلك الأيام، استعدادًا للخروج والتنزه.

الطقس خلال الأسبوع المقبل

وقال محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تستمر نفس معدلات درجات الحرارة الحالية لمدة أسبوع، موضحًا أن شهر يوليو لم يشهد أي موجات حارة، لكن نسب الرطوبة هي المرتفعة، وهي السبب في الشعور الزائد بالحرارة.

وأضاف أن الأجواء مستقرة، ولا توجد أي ظواهر حرجة، وتظهر الشبورة المائية في الساعات الأولي من الصباح، وبالتحديد من الساعة الثالثة إلى السادسة صباحًا، على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ويبدأ تحسن الرؤية مع ظهور أشعة الشمس بشكل تدريجي.

الطقس في عيد الأضحى

مع بداية شهر أغسطس ستشهد مصر تغيرات جوية، ووارد ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، كما تزداد احتمالية سقوط أمطار على جنوب وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أننا لا نزال نتعرض لمنخفض الهندي الجوي الحار، وسوف يستمر لمدة 45 يومًا على الأقل، لكن في بعض الأيام يتخلل مرتفع جوي قادم من ليبيا وجنوب أوروبا، والتي تشهد أجواء لطيفة.