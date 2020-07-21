نقيب التمريض: كورونا يعود.. وممرضون أصيبوا لأكثر من مرة بالفيروس

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن جائحة فيروس كورونا قد سلطت الضوء على كافة الأطقم الطبية من قبل القيادة السياسية، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة الاهتمام بتلك الأطقم لمواجهة فيروس كورنا في مصر.

وأضافت "محمود"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلامية سهير جودة ومني عبدالغني، والمذاع على فضائية "CBC"، أن أقصى مدة يمكثها الممرضين في الحجر الصحي هي 15 يوم، بينما شهدت تلك الجائحة وقوف هؤلاء الممرضين بجوار بلدهم حتى فضل عدد كبير من الممرضين المكوث لفترات أطول في الحجر الصحي، وصل بعضهم إلى 40 يوما: "هما دول أبطال كورونا"، موضحة أن وصمة مصابي وممرضي فيروس كورونا قد أصابت الجميع على مستوى العالم: "التمريض هما مشاريع شهداء وملتزمين تجاه عملهم ووطنهم، وفيه ممرضين مرضوا بكورونا وعدوا أسرهم".

وأكدت أن مصر هي أفضل دولة على مستوى العالم قامت بإدارة ملف فيروس كورونا، وذلك لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اولاه أهمية خاصة عن باقي الملفات الأخرى في مصر، مشيرة إلى أن من يصاب بفيروس كورونا لا يمنعه ذلك من الإصابة به مرة أخرى حيث أصيب بعض الممرضين بفيروس كورونا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.