إلغاء جوائز نوبل لهذا العام بسبب كورونا

قالت قناة "العربية" الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، على موقع التدوينات القصيرة تويتر، إنه تم إلغاء جوائز نوبل لهذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت كبيرة الباحثين القائمين على تطوير لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 بجامعة أكسفورد، سارة جيلبرت، قالت في وقت سابق، إنّه يمكن طرح اللقاح بنهاية العام، لكن حدوث هذا غير مؤكد.

وأظهرت بيانات أمس الاثنين، أنّ اللقاح التجريبي الذي حصلت شركة (أسترا زينيكا) لصناعة الأدوية على ترخيصه طوّر استجابة مناعية في تجارب المراحل الأولى السريرية، ليبقي على آمال في إمكانية استخدامه بنهاية العام، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأوضحت الباحثة سارة جيلبرت لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "فيما يتعلق بهدف طرح اللقاح بنهاية العام، هذا محتمل، لكن لا يوجد قطعا ما يؤكد ذلك لأننا بحاجة إلى حدوث ثلاثة أمور".

وأضافت جيلبرت، أنّه ينبغي التأكد من نجاحه في تجارب المراحل الأخيرة، كما ينبغي توفير كميات كبيرة ويجب أن توافق الجهات التنظيمية سريعا على ترخيصه للاستخدام الطارئ.