العجوز والبحر.. رواية هيمنجواي التي حصدت نوبل وقدمت في فيلمين

يعد الكاتب والأديب إرنست همنجواي واحد من أشهر الأدباء في أمريكا والعالم، برع في كتابة الروايات والقصص القصيرة حتى لقب بـ"بابا" الأدب في أمريكا.

ولد أرنست همينجواي في مثل هذا اليوم 21 يوليو عام 1899 بولاية إلينوي الأمريكية لأب يعمل طبيب ومولع بالصيد والتاريخ الطبيعي، وأم متزمتة ذات اهتمام بالموسيقى، وفي سن مبكرة عام 1909 اشترى له والده بندقية صيد والتي أصبحت رفيقة حياته، حيث كانت هي التي انتحر بها عام 1961.

في عام 1923 كانت بداية نجاح "هيمنجواي" حين نشر أول مجموعاته القصصية بعنوان "ثلاث قصص وعشرة أناشيد"، وكان أول عمل لفت انتباه الجمهور والنقاد لموهبة هيمنجواي في عام 1926 م برواية "الشمس تشرق أيضا" والتي لاقت نجاحا لافتا شجعته على أن يستكمل مشواره الأدبي.

أما في عام 1952 كتب "هيمنجواي" روايته الأشهر "العجوز والبحر" والتي نال من خلالها جائزة نوبل عام 1954، وقد حولت الرواية إلى فيلم سينمائي عام 1958 يحمل نفس الاسم.

والفيلم للمخرج الأمريكي جون ستورجس، وشارك في بطولته الممثل الأمريكي سبنسر تراسي وهاري بيلافر.

وفي العام 1990 قدمت الرواية في فيلم تلفزيوني، بطولة الفنان أنطوني كوين وإخراج جود تايلور وشارك في بطولته "جاري كول، جو سانتوس".

وفي آخر أيام حياته انتقل "همنجواي" للعيش في منزل بكوبا وبتلك الفترة بدأ يعاني من اضطرابات عقلية، وبعد 3 أشهر في عام 1961، قالت ماري زوجته إنّها وجدت همنجواي يحمل بندقية وحاولت تهدئته حتى تم إيداعه في أحد المستشفيات وأطلق سراحه ووصل إلى منزله، وبعد عدة أيام أطلق النيران على نفسه وانتحر مفارقا الحياة.