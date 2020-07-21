حواس: مشروع جوجل لترجمة الهيروغليفية بداية يمكن أن تعقبها محاولات أخرى

رحب زاهي حواس، وزير الدولة المصري السابق لشؤون الآثار، بإطلاق شركة جوجل العالمية أداة جديدة لترجمة اللغة الهيروغليفية، مؤكدا أنها بداية يمكن أن يعقبها محاولات أخرى لترجمة اللغة المصرية القديمة.

وقال حواس، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "هذه الترجمة سوف تتيح للقارئ العادي أن يفهم مضمون وأسرار الكتابة الهيروغليفية، لأن الكتابة الهيروغليفية تستهوي العلماء وهذه الترجمة من جوجل سوف تظهر العديد من الموضوعات العامة عن الدين والسياسية في العصر الفرعوني".

وأضاف حواس، "الكتابة الهيروغليفية عملية صعبة جدا، أعتقد إذا تمت الترجمة عبر جوجل، فإن كثير من الباحثين ستكون لديهم الشجاعة لأن ينتهجوا مثل هذا النهج، لكن من الصعب إجراء ترجمة فورية للهيروغليفية لأن اللغة ليست لغة كلام بل لغة قديمة، وبلا شك هذه بداية يمكن أن يعقبها محاولات أخرى هامة وجادة لترجمة البرديات المختلفة التي لم تترجم بعد".

وكانت شركة جوجل، أعلنت الأسبوع الماضي إطلاق أداة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لفك رموز الهيروغليفية المصرية إلى اللغتين العربية والإنجليزية.

وتقوم الأداة التي تسمى "فابريشيوس" بتقديم تجربة تفاعلية للأشخاص من جميع أنحاء العالم للتعرف على الكتابة الهيروغليفية، علاوة على دعم وتسهيل جهود علماء المصريات ورفع مستوى الوعي بالحضارة المصرية القديمة.