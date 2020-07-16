زاهي حواس ينفي وجود قبر كليوباترا بأحد معابد الإسكندرية

أكد الدكتور زاهي حواس وزير الأثار الأسبق، أنه لا يوجد أي دليل على وجود قبر الملكة كليوباترا في الإسكندرية إطلاقًا.

وقال "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنهم عملوا لمدة 12 عاما في البحث داخل معبد "تابوزيريس ماجنا" ببرج العرب بالإسكندرية عن مقبرة كليوباترا ولم يتوصلوا لأي معلومة تؤكد وجود المقبرة في هذا المكان.

وأشار أنهم اكتشفوا ممياواتين مغطتين بالذهب عام 2010، وانه حضر اكتشافهما مستبعدًا وجود قبر الملكة كليوباترا في هذه المنطقة.

وتحدث "حواس"، عن مومياوات الرجل الصارخ والأنثى الصارخة والذان تم العثور عليهما عام 1981 في خبيئة المومياوات بالدير البحري، لافتًا أنهم أجروا فحوصات "DNA" وأشعة مقطعية على مومياء الرجل الصارخ وتوصلوا أنه ذكر عمره 21 عاما، وأن هذا الشاب اسمه "بنتقور" واتفق مع والدته على قتل والده رمسيس الثالث، مشيرًا أن الممياء لم تحنط وملفوفة بجلد الماعز، وأن ذلك يظهر أن الفراعنة أرسلوه للجحيم لأنه قتل أبوه وأن هذا الكلام منشورا في بردية الحريم.

وأوضح أن مومياء المرأة الصارخة لسيدة تفتح فمها ورأسها مائلة وأقدامها ملفوفة حول كاحلها لافتًا أنهم اكتشفوا أن هذه المومياء ماتت بأول سكتة قلبية في التاريخ وأنها كانت ملفوفة بالكتان ومكتوب عليها "هيريت أمون"، مؤكدًا انهم اكتشفوا أنها ماتت في العقد السادس من العمر وتم تحنيط الجثمان بمستوى عال وتم إزالة أحشائها ووضع مادة "الرانتجين" مكانها، مشيرًا أن هذه المرأة كانت تعاني من تصلب الشرايين وأصاب العديد من شرايين الجسم وأدي لعمل تجويف في الوعاء الدموي.