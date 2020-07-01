زاهي حواس: لم أتصور تخلص مصر من حكم الإخوان الظالم القاسي

قال زاهي حواس، عالم الآثار المصري، إن يوم 30 يونيو هو يوم لم ينسه طوال حياته ولم يتصور بأن تتخلص مصر من ذلك الحكم الظالم القاسي والذي خرب مصر كلها: "كنت مسافر ومش مصدق أن اليوم ده هيحصل".

وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية له بالتغطية الخاصة الذي قدمتها الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لم يكن يتوقع قط بأن يتم التخلص من ذلك النظام بتلك السهولة، واعتبر يوم 3 يوليو عام 2013 أسعد أيام حياته: "حسيت أن ربنا ببيصون وبيحفظ تاريخ مصر"، موضحا أن الجيش المصري قد وقف أمام جماعة الإخوان بعدما طلب الشعب منه ذلك، وهو ما دفع القوات المسلحة لحماية المدنيين والتخلص من هؤلاء الأشخاص.

وأكد أنه كان على يقين بأن جماعة الإخوان لم تكن لتمم فترتها في رئاسة مصر وذلك لما أظهروه من مواقف عده تناهض الدولة المصرية وتدفعها للخراب، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يحكم جماعة الإخوان أي دولة أخرى ماعدا مصر بسبب وجود جيش لها دائما ما يقف لحمايتها أمام الغزاة.