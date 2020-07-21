شروط الالتحاق بمراكز التدريب المهني للشهادة الإعدادية العامة والأزهرية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" قبول الدفعة الجديدة بمصلحه الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني للعام التدريبي 2020 -2021 بجميع مراكز التدريب المهني التابعة للمصلحة، عدا مركز سيارات امبابة وكفر الزيات الكوري ومركز سيارات محرم بك.

والتقديم مفتوح للطلبة من حملة الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية لعام 2020 للتدريب والحصول على دبلوم التلمذة الصناعية المعادل لشهادة دبلوم المدارس الفنية الصناعية.

ويتم التقديم يدويًا من خلال استمارة التقديم والكترونيًا من خلال روابط تسجيل للطلبة المتقدمين والتي تم نشرها مع بداية التقديم على الصفحة الرسمية للمصلحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الرابط: https://www.facebook.com/TrainingPVTD، وفقًا لشروط الالتحاق بالمراكز التدريبية والحدود الدنيا لدرجات القبول بها والقوة الاستيعابية لكل مركز.

شروط الالتحاق بمراكز التدريب المهني

1. الحصول على شهادة الإعدادية أو الأزهرية خلال العام الحالي 2019-2020، والسابق 2018-2019، وتكون اللغة الأجنبية هي الإنجليزية.

2. ألا يزيد عمر الطالب/الطالبة عن 18 عامًا في أول أكتوبر للعام الدراسي 2020-2021.

3. الحصول على الدرجات التي يحددها تنسيق القبول لكل مركز.

4. اجتياز اختبارات القدرات المهنية والكشف الطبي لممارسة المهنة المتقدم إليها.

5. يفضل أن يكون من أبناء المنطقة السكنية التي بها المركز.

6. أولوية القبول في مهن (الحاسب الآلي - السيارات - CNC خراطة - CNC فرايز - التبريد والتكييف) للأعلى مجموعًا وطبقًا للتنسيق الداخلي الذي يعتمده رئيس المصلحة.

7. الالتزام بالأعداد المحددة للقبول بالصف الأول وهي من 15 إلى 20 طالب/طالبة للمدرب الواحد، مع جواز الزيادة أو النقص بنسبة 25%.

8. لا يتم تسجيل الطالب وإخطاره بتخصصه إلا بعد تسليم المستندات المطلوبة وبعد اجتيازه الاختبارات المذكورة وسداد المصروفات الدراسية المقررة.