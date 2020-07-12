للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.. مواعيد اختبارات المدارس الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب من جميع محافظات الجمهورية للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا للعام الدراسي 2020 / 2021.

وتستعرض "الوطن" مواعيد التقدم للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا للعام الدراسي 2020 / 2021.

المدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية

يتم عقد الاختبار يومي الأحد الموافق 26-7-2020 والإثنين الموافق 27-7-2020 بالمحافظات.

الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول

١- الطالب الناجح فى شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي فى نفس العام من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفي شروط التقدم.

٢- بالنسبة للطلبة المتقدمين من محافظة مطروح شرط حصول الطالب على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) من محافظة مطروح.

مدرسة ايجيبت جولد للمجوهرات والحلى

نظام القبول بها يقوم بالأساس على المنافسة لاختيار الطلبة الأنسب لكل برنامج، وتشتمل تلك المعايير على الدرجات واختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

ومن المقرر أن تكون الاختبارات يومي الأحد الموافق ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠ والاثنين الموافق ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٠ بمقر المدرسة

درجات القبول للمدارس

مدرسة I-TECH للتكنولوجيا التطبيقية (بحد أدنى 254 درجة).

مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية "الإنتاج الحربى" (بحد أدنى 250 درجة).

مدارس (حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية "الإنتاج الحربى"، محمد متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية، التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الثانوية الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، الكترو مصر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية) بحد أدنى 240 درجة، ويفضل أن يكون من أبناء المحافظة التي تقع بها المدرسة.

مدرسة العربى الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية (بحد أدنى 250 درجة) علي أن يقتصر القبول علي الطلاب قاطني مدينتي بنها ومركز قويسنا.

مدرسة الصالحية الثانوية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية ( بحد ادنى 240 درجة) على أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية من محافظة الشرقية أو محافظة الإسماعيلية.

مدرسة السويدى الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية (بحد أدنى 252 درجة) على أن يكون حاصل على الثانوية الإعدادية من محافظة الشرقية.

مدرسة إيجيبت جولد الثانوية (بحد أدنى 240 درجة) على أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية من محافظات (القاهرة- الجيزة-القليوبية).