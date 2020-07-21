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غياب 64 طالبا عن آخر امتحانات الثانوية العامة بالأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
06:50 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
فرحة الطلاب بانتهاء امتحانات الثانوية العامة

فرحة الطلاب بانتهاء امتحانات الثانوية العامة

أنهى طلاب الثانوية العامة بالأقصرت، اليوم الثلاثاء، آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، حيث عمت الفرحة على وجوه الطلاب عقب الخروج من اللجان.

وأكد عبداللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم الأقصر، انتظام أعمال امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، لطلاب شعبة الرياضيات في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، في ختام ماراثون امتحانات الدور الأول للعام، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحان اليوم، بلغ 532 طالبًا وطالبة، حضر منهم 467، وتغيب 65.

وقال "عمران"  إن الأوضاع كانت مستقرة بكافة اللجان ولم ترد أي شكاوى  أو بلاغات بأى محاولات للغش، كما تم متابعة مدى التزام اللجان بالإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ولم يتم رصد أى حالات اشتباه بالإصابة سواء بين الطلاب أو العاملين.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق بلاغات بوجود حالات إعياء بين الطلاب، لكنها رصدت رضا سعادة الطلاب والطالبات عن مستوى الامتحان. 

 

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