طالبات الثانوية العامة ينهين امتحانات اليوم الأخير بـ"الزغاريد"

أدى اليوم 630 ألفاً و713 طالباً وطالبة، امتحانات «الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع»، فى آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، الدور الأول للعام الدراسى الحالى، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

ومن مدرستى شبرا الإعدادية بنين، وروض الفرج الثانوية العسكرية بنين، خرج الطلاب بعد أدائهم الامتحانات، وعَبّر طلاب شعبة علمى رياضة، عن استيائهم من صعوبة «التفاضل» وحاجاته إلى وقت إضافى.

ويقول أحمد شعبان، طالب، إن الامتحان تضمّن أسئلة لم يتدرّب عليها خلال العام الدراسى، وإنه كان يحتاج إلى ساعتين ونصف أو ثلاث ساعات. ويقول أشرف غالى، طالب علمى رياضة، إن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتفوق، وحتى الأخير لم يكن واثقاً فى الحل، لاحتواء الامتحان على نمط جديد من الأسئلة، مطالباً وزارة التربية والتعليم بمراعاة الطلاب عند تصحيح الامتحانات، نظراً لمرور البلاد بأوضاع استثنائية، وكذلك تقديراً لصعوبة محتوى الامتحان.

"الجيولوجيا" سهلة.. والامتحان فى مستوى الطالب المتوسط خصوصاً الرسومات

وفى الوقت نفسه، سادت حالة من الارتياح، بين طلاب شعبة العلوم بلجان الهرم، التى شهدت إجراءات أمنية مشدّدة، لسهولة امتحان الجيولوجيا الذى جاء فى مستوى الطالب المتوسط، على حد تعبيرهم، فبمجرد انتهاء الامتحان أطلقت بعض الطالبات «الزغاريد»، تعبيراً عن فرحتهن بسهولة الامتحان من ناحية، واحتفالاً بانتهاء امتحاناتهن من ناحية أخرى، فيما احتفلت أخريات بغناء بعض الأغانى الشعبية والرقص عليها والتقاط بعض الصور التذكارية.

وقالت «منة»، طالبة بشعبة علمى علوم، إن امتحان الجيولوجيا جاء فى مستوى الطالب المتوسط، خصوصاً الرسومات التى كانت دائماً تخشى من صعوبتها، وعلى بُعد خطوات من مدرسة الشهيد أحمد فايز، وقفت «أمانى»، فى انتظار خروج ابنتها التى تحلم بالالتحاق بكلية الصيدلة، حسب كلام والدتها، مؤكدة أن ابنتها كانت طوال العام الدراسى مخصّصة وقتها للمذاكرة: «بنتى ماكانتش بتقوم من على الكتاب، نفسى ربنا يكرمها وتحقّق حلمها ونفرح بيها».

وقال أيمن إبراهيم، طالب العلمى الذى أدى امتحان الجيولوجيا فى مدرسة روض الفرج الثانوية بنين، إن الامتحان جاء سهلاً وإن نسبة النجاح فيه ستكون مرتفعة، متوقعاً أن 80% من الطلاب قادرون على حل الامتحان بما يسمح لهم بالنجاح، أما «هاجر»، طالبة بالشعبة الأدبية، فاشتكت من صعوبة بعض أسئلة امتحان علم النفس، خصوصاً فى الجزء الخاص بعلم الاجتماع، موضحة أن بعض الأسئلة كانت غير مفهومة وتحتاج إلى تركيز شديد، على حد قولها.

ويقول إسلام كرم، طالب الأدبى الذى أدى «علم النفس» فى مدرسة شبرا الحديثة الإعدادية، إن الامتحان جاء أغلبه سهلاً، لكن القسم الخاص بعلم الاجتماع تضمن أسئلة صعبة، معلقاً: «هو الامتحان سهل جداً بس مايتقفلش، وأصلاً إحنا أهو خلصنا آخر امتحان، وباقول مافيش امتحان جه يتقفل، دايماً يكون فيه كام سؤال فيهم تركة صعبة ماتتحلش».

ويوضح خالد عيد، طالب الأدبى، أن أغلب أسئلة الامتحان جاءت من فئة «اختيارى» و«علل»، وأن الأسئلة الصعبة جاءت فى أسئلة التعليل، مشيراً إلى أن الوقت كان كافياً بالنسبة لأسئلة الامتحان، لكن لم تحقق نتائج أمام الأسئلة الصعبة.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام الامتحانات، إنه تم التنبيه على مشرفى عموم التقدير بأنه فى حالة الشك فى تطابق الإجابات يجب القيام بإبلاغ رؤساء لجان النظام والمراقبة، للرجوع إلى التقارير اليومية الصادرة من لجان السير، للتأكد من انضباط سير العمل باللجنة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات.

ورصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 5 حالات غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكترونى المختلفة، فى محافظات (مطروح، الدقهلية، أسيوط، وكفر الشيخ)، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بخلاف الحالات التى تم ضبطها بداخل لجان السير.

كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لـ3 من الطلاب فى إدارات «منفلوط، مصر الجديدة، وشرق مدينة نصر»، وتم نقلهم إلى المستشفى، وذلك وفقاً لتقرير المسئول الصحى باللجنة.

وتلقت الغرفة تقارير الهيئة الفنية لواضعى الامتحان، التى أفادت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدّد لأداء الامتحان، وجاءت متدرّجة من السهولة للصعوبة، وفقاً للمواصفات الفنية للامتحان، وخالية أيضاً من الأخطاء اللغوية والإملائية.

"شوقى" يعتمد نتيجة "عينة الكيمياء" بنسبة نجاح 86.3%

وفى السياق نفسه، اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية، نتيجة تقدير العينة العشوائية لمادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية علوم بامتحان (الدور الأول). وأسفرت نتيجة العينة، البالغ عددها 15 ألفاً و634 ورقة، عن نجاح 13488 طالباً وطالبة بنسبة نجاح 86.3%.

وقالت الوزارة إن 5113 طالباً وطالبة (بنسبة 37.91% من إجمالى العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلاً عن حصول 1762 طالباً وطالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2123 طالباً وطالبة (بنسبة 15.74% من إجمالى العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1595 طالباً وطالبة (بنسبة 11.83% من إجمالى العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

الهدوء يسود "الجبر والهندسة" بالثانوية الأزهرية

من جهة أخرى، أدى طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية، اليوم، امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية «نظام حديث - نظام قديم»، وأكّدت غرفة العمليات المركزية للثانوية الأزهرية أنَّ القطاع لم يتلقّ أى شكاوى من الطلاب بشأن الامتحان، حيث سادت حالة من الهدوء بين الطلاب بمستوى الامتحان.

"غرفة الأزهر": الأسئلة لم تتجاوز المقرر الدراسى حتى تاريخ 15 مارس 2020

وأوضحت الغرفة أنَّ نسبة الحضور عالية، وهناك تعاون كبير من الطلاب وتقبل للإجراءات الاحترازية التى يتمّ اتخاذها، وليست هناك أى مخالفات إلكترونية خاصة بالامتحان، كما أنَّ أسئلة الامتحانات لم تتجاوز المقرر الدراسى حتى تاريخ 15 مارس 2020، وجاءت بعيدة عن أسئلة الألغاز المعقّدة، حتى لا تزيد توتر الطلاب.