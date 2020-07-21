"الثقافة" تحتفل بذكرى ثورة يوليو "أونلاين" وعلى المسارح المفتوحة

أعلنت وزارة الثقافة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن تنظيم احتفالية كبرى بذكرى ثورة يوليو، في المسارح المفتوحة وشبكة الإنترنت، على أن تقام طبقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم التعارف عليها حرصًا على السلامة العامة، وتنظم القطاعات مجموعة من الفعاليات المتنوعة في عدد من الأماكن المفتوحة وتمتد إلى قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وموقعها الإلكتروني.

وتستعرض "الوطن" احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو على النحو التالي:

دار الأوبرا المصرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر احتفالية فنية تحييها النجمة ريهام عبد الحكيم بمشاركة كوكبة من نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، ويحل عليها الشاعر الكبير جمال بخيت كضيف شرف، الساعة 8 مساء الخميس 23 يوليو على مسرح النافورة وتتضمن مجموعة من الأعمال الوطنية الخالدة التي صورت المشاعر الحماسية لجموع الشعب المصري.

قطاع الفنون التشكيلية

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور 8 متاحف فنية وقومية تم إدراجها ضمن خطة إعادة التشغيل هي: متحف الزعيم جمال عبد الناصر، الزعيم مصطفى كامل، الأديب طه حسين، محمود مختار، محمد ناجي، إنجي أفلاطون، حسن حشمت، إلى جانب الفنون الجميلة بالإسكندرية، والذي يقيم بالتعاون مع المحافظة معرضًا لمجموعة وثائق تاريخية من مقتنيات مكتبة البلدية التابعة تعرض لأول مرة وتتناول عدد من الوقائع التي واكبت الثورة، إضافة إلى مختارات من أعمال فنانين أجانب أقاموا في الإسكندرية في هذا الوقت وعاصروا الأحداث.

المركز القومي لثقافة الطفل

يبث المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف عدد من الفعاليات الإلكترونية على قناته باليوتيوب تتضمن عدد من المؤلفات الغنائية الوطنية منها "مصر تستحق" كلمات خالد تاج الدين، وألحان وتوزيع وائل عوض، غناء فريق كورال الحديقة "سلام" إلى جانب فقرة "الأراجوز واحتفالات يوليو" للفنان ناصر عبد التواب، وعرض فيلم تسجيلي عن "ثورة 23 يوليو" مونتاج وجرافيك جلال الدين جمال، وورشة فنية لصناعة "علم مصر".

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

وتبث الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نفين محمد موسى على قناتها باليوتيوب أمسية مسجلة بعنوان (قراءات لجوانب من ثورة يوليو بعد مرور 68 عامًا).

واستضافت الهيئة خلالها الدكتور أحمد الشربيني، الدكتور أشرف مؤنس، الدكتور أحمد عبد الدايم والدكتور سيد فليفل وتتناول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لثورة يوليو وإنجازاتها والعلاقات العربية بعدها، إضافة إلى أمسية فنية مسجلة بعنوان الأغنية الوطنية في مسيرة ثورة يوليو وتتضمن لقاءات مع الموجي الصغير ابن الموسيقار محمد الموجي، الفنان عادل السيد رئيس ومؤسس جمعية محبي فريد الأطرش والدكتورة حامدة السيد ابنة الشاعر الغنائي الراحل حسين السيد.

كما يتم عرض ملف وثائقي يشمل مجموعة من الوثائق والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة منها مطالبة ضباط الجيش للملك فارق بالتنازل عن العرش، مرسوم بتأليف لجنة لوضع الدستور، إعلان دستوري من اللواء أركان حرب محمد نجيب، تكليف البكباشي جمال عبد الناصر بتاليف الوزارة، قرار جمهوري بأن يسمى عيد 23 يوليو من كل عام عيد الثورة، قرار جمهوري بأن يخصص لوزارة الثقافة مبنى مجلس قيادة الثورة ليكون متحفًا لزعماء الثورة وغيرها من الوثائق الهامة.

كما يتم إتاحة مجموعة من الكتب PDF تتناول تاريخ الثورة منها مذكرات صلاح سالم، ثورة يوليو والسودان، ثورة يوليو والمشرق العربي 1952- 1956، مصر في القرن العشرين إلى جانب ببليوجرافيا باللغة العربية والإنجليزية تتضمن جميع ما كتب في الصحف والتراث الفكري عن يوميات الثورة ووقائعها.

المركز القومى للترجمة

ويقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة علا عادل خصم 50% علي جميع الإصدارات وذلك بمنفذ البيع بالمركز حتى نهاية ساعات العمل يوم الخميس 23 يوليو.

وتبث قناة وزارة الثقافة باليوتيوب في التاسعة مساء الخميس 23 يوليو باقة من أشهر الغنائيات الوطنية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام ومشاركة نخبة من نجوم الأوبرا.