رئيس وزراء اليمن: مصر انتشلت بلادنا من عصور الظلام

أكد الدكتور معين عبدالملك رئيس وزراء اليمن، أن مصر والسعودية، لعبتا دورًا كبيرًا في الحفاظ على شرعية الدولة اليمنية، وعدم انزلاقها نحو المليشيات الحوثية، موضحًا أن مصر ساعدت اليمن، في الانتقال خلال الدولة الحديثة بإنشاء المدارس، وليس فقط في دعم الثورة عام 1962.

وأضاف "عبدالملك"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن كل ما يتعلق من نقل اليمن، وإخراجه من عصور الظلام، كان بدعم مصري كبير، موضحًا أن الدبلوماسية المصرية كان لها دورًا كبيرًا في 2015 في الحفاظ على شرعية الدولة اليمنية.

وأوضح رئيس وزراء اليمن، أن موقف مصر واضح في وحدة اليمن وسلامة واستقرار أراضيه، كل هذه المواقف شكلت ركنا أساسيا في المرحلة الماضية، مضيفًا: "نحن في مرحلة تعافي أو نحاول الآن، بعد اتفاق الرياض لترتيب مرحلة تعافي تساعدنا على إنهاء الحرب، التي أشعلها الحوثيين لتدمير اليمن".

وتطرق للدور السعودي، فأكد أن المملكة العربية السعودية تلعب دور غير عادي لمساعدة اليمن في المرحلة المقبلة، مواصلا: "نحن نبني الجيش من جديد ونبني الأجهزة الأمنية، اليمن تعرض لضربة كبيرة بسبب هذه التدخلات".