المنازل والسيارات الأكثر استفادة.. 2020 عام التوسع في الغاز الطبيعي بمصر

شهد العام 2020 تحركات مكثفة من جانب الحكومة للتوسع في توصيل الغاز للمنازل والسيارات، وهو ما يأتي بعد نحو 22 شهرا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وإعلانها وقف استيراد الغاز من الخارج والعمل على التحول الي نصدر للغاز بدا من مستوردا له، وبحسب بيانات وزارة البترول فإن إجمالي عدد المنازل التي تم إمدادها بالغاز الطبيعي بلغ حوالي 5.1 مليون وحدة سكنية في 6 سنوات، بينما تسعى الوزارة لمد نحو مليون وحدة سكنية بالغاز في 2020- 2021.

الأمر ذاته ينطبق على السيارات، حيث تمكنت الوزارة من خلال شركتي كارجاس وغازتك العاملتان في مجال تحويل السيارات إلى تحويل 42 ألف سيارة خلال العام المالي السابق تحويل 50 ألف سيارة خلال العام المالي 2020-2021، ومن المنتظر أن يرتفع هذا الرقم بنسبة كبيرة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامه بقطاع الغاز خاصة توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك نظرا لانخفاض تكلفته وما يوفره للدولة من أموال لاستيراد المنتجات البترولية الأخرى مثل البوتاجاز والبنزين والسولار.

وتسعي وزارة البترول لتوصيل الغاز الطبيعي إلى الكثير من المناطق الجديدة من خلال التسهيل على المواطن من خلال مبادرة تقسيط تكاليف التعاقد على الغاز الطبيعي لتكون بواقع 30 جنيها شهريا تضاف على قيمة الفاتورة والتي أطلقتها الوزارة في 2018 وإدخاله للمناطق الجديدة.

وقال الدكتور سعيد كامل أستاذ هندسة البترول والغاز بجامعة السويس، إن عام 2020 هو عام الغاز الطبيعي على مصر ولعل أبرز دليل على ذلك اجتماع رئيس الجمهورية بوزير البترول وتوصيته بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك نتيجة لاكتشافات الغاز الطبيعي الكبرى التي يشهدها قطاع البترول في مصر.

وأضاف كامل لـ"الوطن"، أن الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي توضح مدى الإمكانيات التي تمتلكها الدولة المصرية في قطاع الغاز الطبيعي خاصة مع اكتشاف منطقة امتياز شمال حماد حيث نجحت شركة إيني وبي بي وتوتال في حفر أول بئر استكشافي في منطقة امتياز شمال حماد ، في المياه المصرية التقليدية في دلتا النيل على منصة بشروش حيث يقع الاكتشاف الجديد على عمق 22 مترًا من المياه، على بعد 11 كم من الساحل و 12 كم شمال غرب من حقل نوروس وحوالي 1 كم غربًا من حقل بلطيم الجنوبي الغربي ، وكلاهما قيد الإنتاج بالفعل.حيث أكتشف البئر عمود غاز بسمك 152 مترًا داخل الأحجار الرملية.