صور.. افتتاح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز طب الأسرة بمرسى علم

أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، افتتاح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز طب الأسرة بمدينة مرسى علم، لعلاج المواطنين بالمجان.

وأشار "مرعي" إلى أن افتتاح مركز طب الأسرة جاء تيسيرًا على مواطني مرسى علم من الانتقال إلى مدينة القصير، وتلقي الخدمة بمحل إقامتهم، موضحًا أن المركز يحتوي على أحدث الأجهزة، من جهاز موجات صوتية علاجية، وجهازين تنبيه عضلي عصبي 10 قنوات، وجهازين أشعة تحت الحمراء، وجهاز فيبراتور، وجهاز متوازٍ، وجهاز تصحيح المشي، وسلم حائطي، وجهاز أوربتراك، ووحدة كاملة لتأهيل الأطفال، علاوة على الأسرّة والمستلزمات.

ولفت إلى أن المركز يقدم خدمة العلاج الطبيعي لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والتأخر الحركي، وكذلك خدمات التأهيل لحالات العمود الفقري ومابعد الكسور والجلطات وأمراض المخ والأعصاب.