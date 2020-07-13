عودة الأنشطة البحرية بشواطئ الغردقة..المراكب تتزين بالبالونات وعلم مصر

عادت الأنشطة البحرية لتنعش شواطئ الغردقة تزامنا مع عودة السياحة الداخلية والخارجية، بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة شهور ليبعث الحياة من جديد للعاملين في مجال الغوص والأنشطة الرياضية البحرية وذلك طبقاً للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

كانت الحكومة المصرية قررت الفتح الجزئي للنشاط البحري بالضوابط و والإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من الفيروس لاستئناف النشاط من جديد بنسبة 50% من العدد المقرر شاملة الأطقم والمراكب والمدربين والغواصين مع إلزام الغواصين بالتواصل واستشارة أقرب طبيب مختص في حالة إذا ظهر عليهم أو على من حولهم أى من أعراض فيروس كورونا "COVID-19" قبل العودة لممارسة الغوص.

وكشف مصطفى حسن الأمين العام المساعد غرفة الغوص بالبحر الأحمر، عن قيام لجان من وزارة السياحة والآثار والصحة والبيئة وغرفة الغوص بمراجعة التعليمات والإجراءات الوقائية على المراكب ومراكز الغوص وذلك طبقاً لبروتوكول الإجراءات الوقائية.

وقال أحمد بيجو صاحب مركز غطس بالغردقة إن قرار عودة الأنشطة والرحلات البحرية أنعش شواطئ الغردقة واستقبله العاملين في المجال السياحي البحري بالسعادة والترحاب بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر حيث قامت عدد من المراكب باستئناف الرحلات متزينة بأعلام مصر والبالونات.

من جانبها عبرت "ليديا" إحدى السائحات من سلوفانيا، عن شعور السائحين بالسعادة لعودة الأنشطة البحرية خاصة الغوص والسنوركل والتى تتميز بها شواطئ الغردقة وهذا مطلبهم الأساسي عندما يقومون بالحجز الرحلات السياحية إلى الغردقة.

وأفاد مسؤلو غرفة الغوص بالبحر الأحمر، أن 40 مركز غوص ومنشأة بحرية حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية، وأن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا علي باقي المراكز التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.