"محلية كفر سعد" تقرر عمل بنرات لتوعية أصحاب المشروعات الصناعية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد برئاسة إبراهيم نصير بعمل اجتماع بحضور إيمان يوسف نائب رئيس المدينه لشؤن المدينة و بحضور الدكتور يحي القناوي نائب رئيس المدينة لشؤن القرى ومدير إدارة مشروعك حيث تم الاتفاق على أن تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بعمل بنرات لتوعية أصحاب المشروعات الصناعية وتوزيع نشرات على الوحدات المحليه التابعه لها كما تقوم الوحدات المحلية التابعة بعمل بنرات توعية لأصحاب المشروعات في كل قرية عن الخدمات التي يقدمها مقر مشروعك.

هذا و توزع نشره على أصحاب المشاريع بالمستندات المطلوبة والخاصة بمشروعك يأتي ذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية (مشروعك) بالمحافظة وبشأن دفع وتطوير الأداء للمشروع وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد (فيروس كرونا) لم يتم عمل ندوات في نطاق المركز والمدينة .