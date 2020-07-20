جامعة دمياط تحصل على المركز الأول في المشروع القومي لمحو الأمية

حصدت جامعة دمياط، المركز الأول في إنجاز محو الأمية في دورة إبريل 2020، من بين الجامعات المصرية.

جاء ذلك في خطاب الشكر الذي وجهه الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، للدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة، الذي أثنى فيه على الجهود التي يقوم بها رئيس الجامعة في هذا الشأن وإشرافه المستمر، والتنفيذ الفعّال من خلال قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراف الدكتور عبدالحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تلك الجهود المتضافرة التي قادت طلاب الجامعة لتحقيق المركز الأول في المشروع القومي لمحو الأمية.

كما وجه الشكر للدكتور محمد حسن جمعة، منسق عام الجامعة لمحو الأمية وتعليم الكبار، على حسن التواصل مع الهيئة لتفعيل بروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في هذا الشأن.

جدير بالذكر، أن الجامعة سبق وحصلت على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في العام الجامعي 2018/2019 في مجال محو الأمية.

يشار إلى أنه في بداية مارس 2020، أعلن دعدور رئيس الجامعة عن مبادرة الجامع بعنوان: محو أميتهم حياة معا نستطيع، موجهاً الدعوة خلالها لكل كليات الجامعة للتنافس الشريف فيما بينها لتفعيل هذه المبادرة، والتي قد أتت بثمارها من خلال حصول الجامعة على المركز الأول في إنجاز محو الأمية في دورة أبريل 2020 من بين الجامعات المصرية.

وأكد دعدور، أن الجامعة دوما تعمل بكامل طاقاتها في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، في إطار المشروع القومي لمحو الأمية، وفى إطار الشراكة مع هيئة تعليم الكبار، وترسيخاً للتوجه المجتمعي والتنموي لجامعة دمياط تعزيزاً لدور الجامعة في تحقيق رؤية مصر التنموية 2030.