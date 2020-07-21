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صور.. ضبط 5 أطنان سمك وجمبري وكابوريا فاسدة في دمياط

منها 3.50 طن سردين فاسد

كتب:

سهاد الخضري
05:16 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
الضبطية

الضبطية

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة دمياط، برئاسة الدكتور طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، ودكتورة دينا طلعت العيسوي، رئيس قسم التفتيش بمديرية الطب البيطرى بدمياط، حملة أسفرت  ضبط 5 أطنان من الأسماك المنتهية الصلاحية.

وشملت الكميات المضبوطة خلال الحملة (3.5 طن سردين و1.80 طن من الكابوريا و400 كجم من لحم الجمبرى).

تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الكميات المضبوطة.

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