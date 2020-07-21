تعافي أول مسعف مصاب بكورونا في دمياط بعد 21 يوما

تعافى أحمد السيد، 42 عاما، أول مسعف أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في محافظة دمياط، بعد 21 يوما من العلاج.

وقضى "السيد" أسبوعا في مستشفى العزل بكفر سعد، و14 يوما في العزل المنزلي حتى تعافى من المرض، مشيرا إلى انتظامه في تناول بروتوكول العلاج الذي وصفه له طبيب العزل في المنزل، وهي "الفيتامينات والمكملات الغذائية".

"لم أخش على نفسي من الفيروس فكل خوفي كان على ولادي فهما من أصحاب الإعاقات، علاوة على معاناة أحدهم بثقب في القلب وهو ما يحول دون أخذ مسحة منه"، بحسب السيد.

وتحدث عن ظروف إصابته بالفيروس، قائلا "بعد نقلي لإحدى الحالات المشتبه في إصابتها للمستشفى بنحو أسبوع، بدأت تظهر عليّ أعراض الإصابة وذلك خلال تواجدي بمقر عملي، حيث شعرت بصداع وارتفاع بدرجات الحرارة وألم في الحنجرة".

وأكمل: "ظننت في البداية أني مصاب دور برد أو التهاب في المرارة وبعدها توجهت لنقل حالة مرضية لمستشفى الأزهر الجامعي في دمياط الجديدة، وخلال الرحلة بدأت الأعراض تشتد عليّ وشعرت بضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة ، توجهنا على الفور إلى مستشفى كفر سعد لعمل أشعة مقطعية وإجراء المسحات، وتأكدت إصابتي بفيروس كورونا".