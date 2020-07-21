شرطة أوكرانيا: تحرير 20 رهينة كانوا محتجزين من أحد المسلحين

أعلنت الشرطة الأوكرانية، تحرير الرهائن العشرين، الذين كانوا محتجزين من أحد المسلحين، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، في تغريدة على حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكانت وزارة الداخلية الأوكرانية، أشارت في وقت سابق اليوم، إلى تحرير 3 من الرهائن المحتجزين على متن حافلة، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية، مساء اليوم، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكان جهاز الأمن الأوكراني، أعلن في وقت سابق، اليوم، أن نحو 10 أشخاص محتجزون كرهائن من قبل مسلح على متن حافلة في شمال غرب البلاد.

وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الإعلان جاء في بيان عبر صفحة جهاز الأمن الأوكراني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرة إلى أن الشرطة الأوكرانية، قدرت في وقت سابق أعداد الرهائن المحتجزين على متن الحافلة بعشرين شخصًا.

وقالت الشرطة الأوكرانية، إنها طوقت مركز مدينة "لوتسك" التي تقع على بعد 400 كيلومتر من غرب العاصمة كييف، مضيفة إن المختطف مُسلح ويحمل متفجرات.

وأشارت الشرطة إلى أن المسلح ألقى قنبلة يدوية على ضباط الشرطة، ولكنها لم تنفجر فيهم، كما أطلق عليهم الرصاص مرتين على الأقل أثناء عملية احتجازه للحافلة التي لا تزال مستمرة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات للصحفيين، إن المفاوضات مع المختطف ما زالت جارية في الوقت الحالي، قائلا: "نفعل كل شيء لتحرير الرهائن".