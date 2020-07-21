البيت الأبيض: ترامب سيعلن أخبارا سارة بشأن لقاح كورونا

قالت الرئاسة الأمريكية "البيت الأبيض"، إن الرئيس دونالد ترامب سيستأنف الإفادات الصحفية التي اعتاد تقديمها بشأن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحة أن الرئيس "سيعلن الكثير من الأنباء السارة عن العلاج واللقاحات"، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت ألأبيض، كايلي ماكناني، أن ترامب سيركز عندما يستأنف الإفادات الصحفية عن كورونا المستجد، اليوم، على إنجازاته والتطورات الإيجابية المتعلقة بالعلاج واللقاحات.

وأشارت "ماكناني"، لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن الإفادات الصحفية "قد تكون يومية"، وستُعقد في الساعة الخامسة أو السادسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وفي الوقت الذي بدأ فيه فيروس كورونا المستجد في الانتشار بالولايات المتحدة في الربيع، حشد ترامب في أحيان كثيرة، خبراء يقودون المعركة ضد المرض، وأمضى ساعات في الإجابة على الأسئلة، والتعبير عن أفكاره حول كيفية علاج حالات الإصابة، وخفت الإفادات هذا الصيف.

وأضافت "ماكناني"، أن ترامب يعتزم عندما يعود إلى المنصة للحديث عن فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 140 ألف أمريكي "تلقي الأسئلة في هذه (الإفادات) وإعلان الكثير من الأنباء السارة عن العلاج واللقاحات وسبل المضي قدمًا بشأن هذا الفيروس وإبراز استجابتنا التاريخية أيضا".

ويوشك الكونجرس حاليًا على مناقشة مشروع قانون آخر لتحفيف آثار فيروس كورونا المستجد، ومد يد العون في مواجهة الجائحة وتخفيف الآلام الاقتصادية التي تسببت فيها.

من جانبها، أشارت وكالة "رويترز" للأنباء، إلى أن كاليفورنيا تصبح ثاني ولاية أمريكية تتجاوز عتبة الـ 400 ألف إصابة بفيروس كورونا بعد نيويورك.