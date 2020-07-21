خالد أبو بكر: مصر تبدي حسن نية.. وتقدم الفرص لحل أزمة السد الإثيوبي

قال خالد أبو بكر، إنه من الواضح أن مصر تبدي حسن نية كبيرة لإعطاء الجانب الإثيوبي الفرص للتوصل لاتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بمفاوضات السد الإثيوبي.

وأضاف أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن الدولة المصرية تعي أهمية ملف السد تمامًا، ولديها مرونة كبيرة لحل الأزمة".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك مساء اليوم في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد،.

وأضاف أن الاجتماع شهد حضور كلٍ من أعضاء مكتب الاتحاد الإفريقي، الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.