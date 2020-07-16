الخرباوي: قطر وتركيا وإسرائيل يحرضون إثيوبيا لإفساد مفاوضات السد

قال الدكتور ثروت الخرباوي المفكر السياسي، إن مصر تحاول الحفاظ على أمنها القومي بالدرجة الأولى، عندما تتحدث عن الشأن الليبي، مشيرًا إلى أن الخلافة الإخوانية تستهدف السيطرة على ليبيا، تونس، ومصر في المقام الأول.

وأضاف "الخرباوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن الإخوان كانوا يستهدفون سقوط مصر، وقالوا إن الدنيا دانت لهم أثناء فترة حكمها لمصر، وفكروا في السيطرة على ليبيا أيضًا بسبب ثرواتها الطبيعية، للسيطرة على البحر المتوسط.

وتابع، أن الحديث عن الخلافة الإسلامية، على غرار ما يفعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدغدغ المشاعر، بشأن حكايات ليست حقيقية عن فترة الخلافة، مشددًا على أن نظام الخلافة كان عبارة عن دول، قائلًا: "لا مانع عند الإخوان من تقسيم مصر إلى 3 دول وليبيا إلى 3 دول، والبرلمان التونسي أحس بخطورة الأمر، ولهذا يحاول عدد كبير من أعضائه سحب الثقة من الإخواني راشد الغنوشي".

وأردف، أنه في عام 2002، التقى خبراء أمريكيون عددًا من قادة الإخوان، منهم عصام العريان وعبدالمنعم أبو الفتوح والمهندس عمرو فاروق الذي كان أحد قيادات حزب الوسط، وسأل أحد الأمريكيين عن إمكانية أن يحكم الإخوان أمريكا، ليرد عليه قائلًا: "بعد أن يكون الرئيس الأمريكي رئيسًا ملونًا زنجيًا أسودًا، سيصبح الإخوان بعدها لهم يدًا طويلة، وبعدها جرى طرح اسم أوباما".

وحول الأزمة الليبية، قال "الخرباوي" إن قطر ما زالت مستمرة في دعم الإرهاب هناك، حيث تربى تميم بن حمد على يد الإرهابي يوسف القرضاوي وعدد من القيادات الإخوانية، حيث يعمل على تحقيق أحلام التنظيم الدولي للإخوان.

وأردف، أن قطر تريد إسقاط الدولة المصرية، حتى يسهل لها تقسيمها، ومن ثم فإنها تحاول توجيه ضربات للجيش المصري والتسبب في أزمات للشعب المصري، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي مجرد شخص يتحرك وفقًا للأوامر التي توجه إليه لإفساد مفاوضات سد النهضة، مرجحًا أن تكون إسرائيل قد تعاونت مع أردوغان في هذا الملف أيضًا.